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Минобороны РФ: российские войска сбили украинский самолет Су-27 в ДНР

Российские войска сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе Новогродовки в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Минобороны РФ: российские войска сбили украинский самолет Су-27 в ДНР
© РИА Новости

По информации министерства, самолет сбили подразделения истребительной авиации ВКС РФ.

Ранее портал «Русская весна» сообщал, что крушение вертолетов Ми-8, а также истребителей Су-34 и Су-35 в Брянской области стало ответом на удары Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Вооруженные силы Украины применили новую тактику засады на авиагруппу РФ.

До этого Минобороны России сообщало об отражении атак ВСУ, пытавшихся прорвать оборону в Артемовске (украинское название — Бахмут).

За прошедшие сутки украинские войска многократно пытались прорвать линию обороны российской армии, но все атаки были отражены.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Решение о ее начале приняли президент РФ Владимир Путин.

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