Российские войска сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе Новогродовки в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По информации министерства, самолет сбили подразделения истребительной авиации ВКС РФ.
Ранее портал «Русская весна» сообщал, что крушение вертолетов Ми-8, а также истребителей Су-34 и Су-35 в Брянской области стало ответом на удары Воздушно-космических сил Российской Федерации.
Вооруженные силы Украины применили новую тактику засады на авиагруппу РФ.
До этого Минобороны России сообщало об отражении атак ВСУ, пытавшихся прорвать оборону в Артемовске (украинское название — Бахмут).
За прошедшие сутки украинские войска многократно пытались прорвать линию обороны российской армии, но все атаки были отражены.
С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Решение о ее начале приняли президент РФ Владимир Путин.