Российские войска сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе Новогродовки в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации министерства, самолет сбили подразделения истребительной авиации ВКС РФ.

Ранее портал «Русская весна» сообщал, что крушение вертолетов Ми-8, а также истребителей Су-34 и Су-35 в Брянской области стало ответом на удары Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Вооруженные силы Украины применили новую тактику засады на авиагруппу РФ.

До этого Минобороны России сообщало об отражении атак ВСУ, пытавшихся прорвать оборону в Артемовске (украинское название — Бахмут).

За прошедшие сутки украинские войска многократно пытались прорвать линию обороны российской армии, но все атаки были отражены.