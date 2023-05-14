Российские мотострелки отразили шесть атак ВСУ в ДНР

Он рассказал, что в атаках были задействованы отряды ВСУ численностью более 100 человек. Кроме того, со стороны Украины там были семь танков, 14 боевых машин пехоты и остальная военная и специальная техника. При этом личный состав 3-го батальона 200-й мотострелковой бригады смог отразить атаки ВСУ восточнее Богдановки. Как отметил Конашенков, в итоге было уничтожено семь украинских танков, 11 боевых машин пехоты и более 50 бойцов.