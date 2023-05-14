МО РФ: при отражении атаки ВСУ на соледаро-артемовском направлении погиб командир Макаров
Кроме того, погиб замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе Евгений Бровко, который руководил действиями личного состава
Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров погиб в ходе боев в Донецкой Народной Республике. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем. Две атаки противника были отражены. Военнослужащими бригады уничтожено три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля ВСУ. В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя", - заявил Конашенков.
Также он сообщил о гибели заместителя командира армейского корпуса по военно-политической работе полковника Евгения Бровко, который руководил действиями личного состава. "В ходе боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения", - заявил Конашенков.