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Стало известно об атаке ВСУ на нефтебазу в российском приграничном регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Клинцах приграничной Брянской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Стало известно об атаке ВСУ на нефтебазу в Брянской области
© Twitter

Предварительно, украинский беспилотник сбросил на территорию нефтебазы два снаряда, которые упали между резервуарами, сообщает автор поста. Воронки диаметром 10 сантиметров обнаружили во время ночного обхода охранники.

Несколько беспилотников ВСУ атаковали Крым и Севастополь

По данным канала, резервуары не были заполнены нефтепродуктами. Утечки и возгорания за атакой не последовало. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в ночь на 14 мая украинский беспилотник атаковал предприятие «Консервсушпрод» в городе Стародубе. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате удара никто не пострадал.

Кроме того, 11 мая беспилотник ВСУ атаковал цистерну для хранения нефтепродуктов на Клинцовской нефтебазе в Брянской области. Как рассказал Богомаз, сброшенный с дрона боеприпас частично повредил резервуар.

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