Стало известно об атаке ВСУ на нефтебазу в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Клинцах приграничной Брянской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Предварительно, украинский беспилотник сбросил на территорию нефтебазы два снаряда, которые упали между резервуарами, сообщает автор поста. Воронки диаметром 10 сантиметров обнаружили во время ночного обхода охранники.

По данным канала, резервуары не были заполнены нефтепродуктами. Утечки и возгорания за атакой не последовало. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в ночь на 14 мая украинский беспилотник атаковал предприятие «Консервсушпрод» в городе Стародубе. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате удара никто не пострадал.