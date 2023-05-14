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NORAD: истребители США сопроводили российские военные самолеты близ Аляски

В зоне опознавания ПВО Аляски были зафиксированы шесть российских военных самолетов, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу NORAD.

США отследили шесть российских военных самолетов близ Аляски
© РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 12 мая.

По данным ведомства, в российской авиагруппе были стратегические бомбардировщики Ту-95, заправщик Ил-78 и истребители Су-35.

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Для их сопровождения американское командование подняло в воздух истребители F-16, F-22, заправщик KC-135 Stratotanker, а также Boeing E-3 Sentry AWACS.

Напомним, что в пятницу Минобороны РФ рассказало о 13- часовом патрулировании двумя бомбардировщиками нейтральных вод Чукотского моря.

Подобные вылеты, по словам ведомства, осуществляются на регулярной основе над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

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