США отследили шесть российских военных самолетов близ Аляски

В зоне опознавания ПВО Аляски были зафиксированы шесть российских военных самолетов, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу NORAD.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 12 мая.

По данным ведомства, в российской авиагруппе были стратегические бомбардировщики Ту-95, заправщик Ил-78 и истребители Су-35.

Для их сопровождения американское командование подняло в воздух истребители F-16, F-22, заправщик KC-135 Stratotanker, а также Boeing E-3 Sentry AWACS.

Напомним, что в пятницу Минобороны РФ рассказало о 13- часовом патрулировании двумя бомбардировщиками нейтральных вод Чукотского моря.