ВС России сорвали две попытки ротации ВСУ под Купянском

Военнослужащие группировки «Запад» сорвали две попытки украинских военных провести ротацию на передовых позициях на Купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

По его словам, сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовой в районе населенных пунктов Берестовое и Каменка, передает ТАСС.

По информации Зыбинского, в ходе боевых действий российская артиллерия уничтожила самоходную гаубицу американского производства М109 Paladin в районе Песчаного и два минометных расчета в районе населенных пунктов Степовая Новоселовка и Кисловка.

Кроме того, расчеты комплекса «Тор-М2» уничтожили два разведывательных украинских беспилотника «Фурия».