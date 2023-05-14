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ВС России сорвали две попытки ротации ВСУ под Купянском

Военнослужащие группировки «Запад» сорвали две попытки украинских военных провести ротацию на передовых позициях на Купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

ВС России сорвали две попытки ротации ВСУ под Купянском
© РИА Новости

По его словам, сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовой в районе населенных пунктов Берестовое и Каменка, передает ТАСС.

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По информации Зыбинского, в ходе боевых действий российская артиллерия уничтожила самоходную гаубицу американского производства М109 Paladin в районе Песчаного и два минометных расчета в районе населенных пунктов Степовая Новоселовка и Кисловка.

Кроме того, расчеты комплекса «Тор-М2» уничтожили два разведывательных украинских беспилотника «Фурия».

Ранее российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области.

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