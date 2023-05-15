ВС России сорвали две попытки ротации ВСУ под Купянском

"Высокоточными боеприпасами "Краснополь" артиллерийские расчеты гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б" уничтожили пункт управления 122-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Гатище, два артиллерийских орудия "Акация", "Гвоздика" и одну зенитную установку на грузовом автомобиле в районе населенных пунктов Петропавловка, Першотравневое, Артемовка", - сказал он.