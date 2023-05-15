ВС России сорвали две попытки ротации ВСУ под Купянском

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В Минобороны сообщили об уничтожении снарядами "Краснополь" пункта управления теробороны

Расчеты гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б" уничтожили высокоточными боеприпасами "Краснополь" пункт управления 122-й бригады территориальной обороны на купянском направлении. Об этом заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

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© РИА Новости

"Высокоточными боеприпасами "Краснополь" артиллерийские расчеты гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б" уничтожили пункт управления 122-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Гатище, два артиллерийских орудия "Акация", "Гвоздика" и одну зенитную установку на грузовом автомобиле в районе населенных пунктов Петропавловка, Першотравневое, Артемовка", - сказал он.

Зыбинский также добавил, что расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожил украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат "Эльф".

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