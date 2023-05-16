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В ДНР заявили о 53 обстрелах со стороны ВСУ за сутки

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 53 раза за сутки обстреляли территорию республики.

В ДНР заявили о 53 обстрелах со стороны ВСУ за сутки
© globallookpress.com

За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру»), — сказано в сообщении.

Отмечается, что украинские военные совершили обстрелы на донецком, горловском, ясиноватском, волновахском и докучаевском направлениях. В общей сложности было выпущено 309 боеприпасов калибра 152 и 155 миллиметров, погибла одна женщина, девять человек получили ранения разной степени тяжести, а также были разрушены 10 жилых домов.

Ранее стало известно, что украинский дрон атаковал полицейских, прибывших на место обстрела со стороны ВСУ в Брянской области. В результате были повреждены два автомобиля.

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