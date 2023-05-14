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Украина ожидает поставку более сотни немецких беспилотников Vector

Украина ожидает поставку более сотни немецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Vector. Об этом сообщает Telegram-канал украинской разведки.

Украина ожидает поставку более сотни немецких беспилотников Vector
© Quantum-Systems

По данным ведомства, украинские разведчики получат более сотни беспилотников Vector в рамках контракта Минобороны Украины с немецкой компанией-производителем Quantum-Systems GmbH.

«Это уже вторая партия дронов Vector для украинской армии, профинансированная правительством Федеративной Республики Германия. В августе 2022 года Украина заказала и получила 33 немецких БПЛА этой же модели, и они засвидетельствовали свою высокую эффективность на поле боя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дрон может развивать скорость до 72 км/ч и находиться в воздухе до 120 минут.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что украинский беспилотник атаковал консервный завод «Консервсушпрод» в городе Стародуб.

БПЛА сбросил боеприпас, в результате чего повреждения получила кровля здания.

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