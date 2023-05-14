Украина ожидает поставку более сотни немецких беспилотников Vector

«Это уже вторая партия дронов Vector для украинской армии, профинансированная правительством Федеративной Республики Германия. В августе 2022 года Украина заказала и получила 33 немецких БПЛА этой же модели, и они засвидетельствовали свою высокую эффективность на поле боя», — говорится в сообщении.