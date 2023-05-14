Мобилизация: последние новости на сегодня 14 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 14 мая 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизованные из Башкирии отправились в зону СВО после краткосрочного отпуска

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Бойцы из Башкирии, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, отправились в зону проведения специальной военной операции после отпуска, сообщает bash.news.

Они приезжали домой в краткосрочный двухнедельный отпуск. Это время военнослужащие посвятили семье и близким. На построении к ним обратился вице-премьер республиканского правительства Ирек Сагитов, который заявил, что бойцы являются примером мужества и патриотизма. Он пообещал заботиться о семьях, родных и близких мобилизованных.

К месту несения службы мужчин доставят автобусами, которые выделила Башкирия. Большинство бойцов выполняют задачи вместе в одних подразделениях.

Мобилизованные и военные медики получили гуманитарный груз от брянского отделения Народного фронта

Отделение Народного фронта в Брянске доставило гуманитарный груз бойцам, которые несут службу в рамках специальной военной операции, а также военным медикам, сообщает «Пламя труда».

Речь идет о четырех тоннах питьевой воды, более 250 видов медикаментов. Также доставлено специальное медицинское оборудование: тактические носилки и медицинские комплекты, раскладные штативы для капельниц.

Кроме того, мобилизованные получили бочки для приема душа, бытовую технику, продукты питания и средства личной гигиены.

Губернатор Орловской области рассказал о введении дополнительных льгот для контрактников и добровольцев

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о введении дополнительных льгот для контрактников и добровольцев, сообщает «Орел-регион».

Такие же льготы действуют для бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации. По словам главы региона, он встретился с одним из приехавших бойцов, который поблагодарил за поддержку, оказываемую властями области мобилизованным.

Клычков отметил, что подписал указ о введении дополнительных льгот, которые будут распространяться как на мобилизованных, так и на добровольцев и контрактников. Речь идет о компенсации в размере 50% платы за наём или платы за содержание жилого помещения, взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, платы за газоснабжение в частном доме.