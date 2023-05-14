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Спецоперация на Украине 14 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 14 мая 2023 года.

Спецоперация на Украине 14 мая: последние новости на сегодня
© РИА Новости

В США рассказали, почему может провалиться контрнаступление ВСУ

Безмерное давление со стороны Запада на украинские власти может привести к провалу предстоящего контрнаступления армии Украины, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заявление экс-командующего силами Североатлантического альянса в Европе генерала Бена Ходжеса.

По его словам, этот факт «может все запороть». Отмечается, что в Белом доме есть политики, которые не разделяют взгляды президента США на конфликт вокруг бывшей советской республики и не стремятся к победе Украины. Это значит, что власти не могут определиться с целью поддержки Вашингтона.

Кроме того, новейшее вооружение России сорвало все планы украинских военных на контрнаступление.

Названа цель удара ВСУ по Донецку

Целью удара 13 мая, нанесенного украинской армией по Кировскому району Донецка, были экстренные службы города, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на заявление советника врио главы ДНР Яна Гагина.

Так, после первого удара Вооруженные силы Украины дождались, пока на место приедут спасатели и медики. После этого последовал еще один удар, в результате чего погибла женщина с ребенком в собственном доме.

Отмечается, что это был прицельный огонь по экстренным службам.

Кадыров опроверг заявления о прорыве ВСУ в направлении Кременной

Чеченский лидер Рамзан Кадыров не подтвердил сообщения о том, что Киев прорвал линию обороны в направлении Кременной, сообщает «НСН».

Глава республики сослался на командира одного из подразделений спецназа «Ахмат». При этом известно о вылазке небольших украинских диверсионных групп в этом направлении.

Кадыров указал, что о полномасштабном контрнаступлении не стоит говорить. По его словам, жителей Донбасса защищают бойцы одного из самых эффективных подразделений армии РФ.

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