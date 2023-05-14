ВС России установили огневой контроль на трассе под Авдеевкой

Военные на передовой под Новокалиново в ДНР взяли под полный огневой контроль участок трассы Н20, с которого позиции ВСУ просматриваются на много километров.

Об этом РИА Новости рассказал боец спецназа Южной группировки войск.

«Участок дороги находится под нашим огневым контролем», — говорится в сообщении.

Российский боец отметил, что в данном направлении фронта равнинная местность просматривается на расстояние до пяти километров.

«У нас здесь находятся огневые расчёты миномётов, АГС, ПТУРов », — добавил он.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении украинской разведгруппы под Марьинкой в ДНР.