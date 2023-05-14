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РИА Новости: российские войска установили огневой контроль над трассой под Авдеевкой

Военные на передовой под Новокалиново в ДНР взяли под полный огневой контроль участок трассы Н20, с которого позиции ВСУ просматриваются на много километров.

ВС России установили огневой контроль на трассе под Авдеевкой
© РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказал боец спецназа Южной группировки войск.

«Участок дороги находится под нашим огневым контролем», — говорится в сообщении.

Российский боец отметил, что в данном направлении фронта равнинная местность просматривается на расстояние до пяти километров.

«У нас здесь находятся огневые расчёты миномётов, АГС, ПТУРов », — добавил он.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении украинской разведгруппы под Марьинкой в ДНР.

Минобороны отчиталось о взятии квартала в Артемовске

Также ВС России уничтожили два украинских пункта дислокации в Запорожской области.

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