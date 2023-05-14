В США признались в невозможности помочь Украине

Западные страны не смогут восполнить потери украинских Вооруженных сил бронетехникой, сообщил в интервью Стивену Гарднеру экс-советник главы Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, армия Украины с начала конфликта лишилась около 10 тысяч бронированных машин. Эксперт назвал это «невероятным» количеством, а потери ВСУ «невосполнимыми».

Отмечается, что большие потери техники говорят о «чрезвычайной эффективности» российской армии в уничтожении бронированных машин.

Макгрегор указал, что отправка вооружения украинским военным может принести деньги «в карманы американского военно-промышленного комплекса», однако это не изменит ход конфликта между Киевом и Москвой.