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В США признались в невозможности помочь Украине

Западные страны не смогут восполнить потери украинских Вооруженных сил бронетехникой, сообщил в интервью Стивену Гарднеру экс-советник главы Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

В США признались в невозможности помочь Украине
© РИА Новости

По его словам, армия Украины с начала конфликта лишилась около 10 тысяч бронированных машин. Эксперт назвал это «невероятным» количеством, а потери ВСУ «невосполнимыми».

Отмечается, что большие потери техники говорят о «чрезвычайной эффективности» российской армии в уничтожении бронированных машин.

Макгрегор указал, что отправка вооружения украинским военным может принести деньги «в карманы американского военно-промышленного комплекса», однако это не изменит ход конфликта между Киевом и Москвой.

По данным Министерства обороны России, с начала специальной военной операции было уничтожено 424 украинских самолета, 231 вертолет, более 4 тысяч беспилотных летательных аппаратов, более 9 тысяч танков и других бронемашин. Также российские военные ликвидировали сотни зенитных ракетных комплексов, более тысячи систем залпового огня.

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