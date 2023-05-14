Израиль выразил готовность ответить тишиной на тишину из Газы

Власти Израиля согласны с египетской инициативой, направленной на прекращение огня в секторе Газа, и намерены "ответить тишиной на тишину" со стороны палестинских группировок в анклаве. Об этом говорится в заявлении главы Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби, которое в субботу вечером распространила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.