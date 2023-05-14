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Израиль выразил готовность ответить тишиной на тишину из Газы

Власти Израиля согласны с египетской инициативой, направленной на прекращение огня в секторе Газа, и намерены "ответить тишиной на тишину" со стороны палестинских группировок в анклаве. Об этом говорится в заявлении главы Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби, которое в субботу вечером распространила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Израиль выразил готовность ответить тишиной на тишину из Газы
© ТАСС

По указанию руководителя правительства Ханегби поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за усилия его страны, направленные на достижение перемирия, указывается в сообщении.

"Глава СНБ дал ясно понять: принятие Израилем египетской инициативы означает, что "тишина будет встречена тишиной", и что если Израиль подвергнется атаке или угрозе, то продолжит делать все необходимое для своей защиты", - отметили в канцелярии премьера.

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