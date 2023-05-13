В «Ахмате» опровергли слова Гагина об активности ВСУ по всему фронту

ВСУ активизировались только на определенных участках фронта, заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. До этого советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин говорил о том, что украинские военнослужащие увеличили активность по всей линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

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Алаудинов указал, что обстановка на его участке фронта абсолютно под контролем.

Не по всей линии боевого соприкосновения активизировались войска ВСУ, только на определенных участках, и то существенных изменений не претерпела обстановка, — сказал он.

Ранее Минобороны России опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ. Там подчеркнули, что на Купянском направлении активные действия не ведутся. На Донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем и отражены восемь атак ВСУ на позиции ВС РФ.