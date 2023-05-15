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Пушилин заявил о появлении новой техники НАТО под Артемовском

Военную технику НАТО, переданную Украине в последних поставках, заметили на артемовском и авдеевском направлениях, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин заявил о появлении новой техники НАТО под Артемовском
© РИА Новости

«Это и бронетранспортеры, и другие технические составляющие как раз вот из последних партий, которые западные страны поставляют в адрес Украины», — сказал Пушилин. Он подчеркнул, что российские подразделения готовятся поражать и ее.

Ранее Пушилин сообщил, что российские силы заняли в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) ключевые высотки в западном секторе, который удерживается украинскими военнослужащими.

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