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В ДНР заявили об активизации ВСУ по всей линии фронта

Украинские войска активизировались по всей линии боевого соприкосновения. Об этом в субботу ТАСС сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

В ДНР заявили об активизации ВСУ по всей линии фронта
© ТАСС

"Стоит констатировать серьезную активизацию противника на всей линии боевого соприкосновения. Активизировались в воздухе и [у себя] в тылу, где службы обеспечения заработали очень активно", - сказал Гагин.

Он уточнил, что украинские подразделения пытаются найти слабые места в обороне.

Об активизации украинских войск ТАСС сообщают также бойцы и командиры ряда подразделений на различных участках фронта сразу на нескольких направлениях.

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Возросло и число обстрелов населенных пунктов ДНР. По данным представительства региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), с полуночи субботы до 17:00 наблюдатели зафиксировали более 30 фактов обстрелов жилых кварталов Донецка, Макеевки, Ясиноватой и Горловки. В результате обстрелов два человека погибли, в том числе четырехлетний ребенок, семь человек получили ранения. При этом до 20 апреля число обстрелов населенных пунктов республики составляло около 15 за аналогичный период в течение дня, после чего стало расти.

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