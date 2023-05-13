В Брянской области ввели план «Перехват»

На территории Клинцовского района Брянской области введен план «Перехват». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, сейчас в районе разыскивают диверсантов, которые могут быть причастны к атакам на вертолет Ми-8 и истребитель Су-34.

13 мая стало известно, что в районе города Клинцы граничащей с Украиной Брянской области взорвался и рухнул вертолет Ми-8, также потерпел крушение истребитель Су-34. На месте падения уже обнаружены обломки транспортного средства.