Стало известно о гибели экипажа Су-34 при крушении в Брянской области

По данным канала, пилоту и штурману истребителя-бомбардировщика не удалось катапультироваться. Их тела обнаружены, а место крушения оцеплено.

О крушении Су-34 стало известно практически в одно время с появлением информации о падении вертолета Ми-8, который также разбился в Брянской области. Причиной падения последнего стал загоревшийся двигатель. Все находившиеся на борту Ми-8 тоже погибли.