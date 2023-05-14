МО РФ: ВС России продолжают вести бои за западные кварталы Артемовска

В Минобороны России заявили, что ВС РФ продолжают вести бои за западные кварталы Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом ведомство сообщило журналистам.
Как утверждают в министерстве, ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны города, но они были пресечены.
Министерство обороны также сообщило, что группировка войск ВС РФ «Восток» нанесла удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
Согласно сообщению МО РФ, в результате ударов украинская сторона потеряла за сутки более 155 военных убитыми и ранеными, а также 14 единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777.
Уточняется, что удары авиации и артиллерии группировки войск «Восток» наносились по подразделениям ВСУ в районе Угледара, Павловки, Новополя в Донецкой народной республике (ДНР) а также в районе Малиновки, Малой Токмачки и Новоданиловки на Запорожье. Кроме того, в районе Новомайорского в ДНР были пресечены действия группы украинских диверсантов.