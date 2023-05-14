МО РФ: ВС России продолжают вести бои за западные кварталы Артемовска

В Минобороны России заявили, что ВС РФ продолжают вести бои за западные кварталы Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом ведомство сообщило журналистам.

Как утверждают в министерстве, ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны города, но они были пресечены.

Министерство обороны также сообщило, что группировка войск ВС РФ «Восток» нанесла удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Согласно сообщению МО РФ, в результате ударов украинская сторона потеряла за сутки более 155 военных убитыми и ранеными, а также 14 единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777.