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Минобороны РФ: ВС России продолжают вести бои за западные кварталы Артемовска

В Минобороны России заявили, что ВС РФ продолжают вести бои за западные кварталы Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом ведомство сообщило журналистам.

МО РФ: ВС России продолжают вести бои за западные кварталы Артемовска
© РИА Новости

Как утверждают в министерстве, ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны города, но они были пресечены.

Министерство обороны также сообщило, что группировка войск ВС РФ «Восток» нанесла удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Согласно сообщению МО РФ, в результате ударов украинская сторона потеряла за сутки более 155 военных убитыми и ранеными, а также 14 единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777.

Уточняется, что удары авиации и артиллерии группировки войск «Восток» наносились по подразделениям ВСУ в районе Угледара, Павловки, Новополя в Донецкой народной республике (ДНР) а также в районе Малиновки, Малой Токмачки и Новоданиловки на Запорожье. Кроме того, в районе Новомайорского в ДНР были пресечены действия группы украинских диверсантов.

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