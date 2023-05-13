Минобороны: ВСУ ударили по Луганску ракетами Storm Shadow
Украинские военные самолеты в пятницу, 12 мая, нанесли ракетный удар по предприятию «Полипак» и комбинату «Милам» в городе Луганске, пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
В ведомстве пояснили, что атака была произведена в 18.30 мск.
Боевые самолеты использовали для удара «поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow», подчеркнули в Минобороны.
Лондон обещал, напомнили в пресс-службе, что эти боеприпасы не будут применяться для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре.
По данным Минобороны, в результате удара пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.
Кроме того, на территории производственных площадок начался пожар. Ближайшие к месту нанесения удара жилые дома получили повреждения.
В ведомстве подчеркнули, что российские летчики обнаружили украинские самолеты Су-24 и Миг-29, принимавшие участие в атаке, и уничтожили их.