Российские истребители сбили украинский Су-27 в ДНР

ВКС России за сутки сбили украинский истребитель Су-27.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские системы ПВО за сутки сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS и 18 украинских дронов.