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Российские истребители сбили украинский Су-27 в ДНР

ВКС России за сутки сбили украинский истребитель Су-27.

Российские истребители сбили украинский Су-27 в ДНР
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские системы ПВО за сутки сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS и 18 украинских дронов.

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Ранее стало известно, что в районе Купянска Харьковской области был сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

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