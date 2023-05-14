Российские истребители сбили украинский Су-27 в ДНР
ВКС России за сутки сбили украинский истребитель Су-27.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
Кроме того, российские системы ПВО за сутки сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS и 18 украинских дронов.
Ранее стало известно, что в районе Купянска Харьковской области был сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.