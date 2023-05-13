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Минобороны отчиталось о взятии квартала в Артемовске

Российские штурмовые отряды взяли под контроль квартал в северо-западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Минобороны отчиталось о взятии квартала в Артемовске
© РИА Новости

Квартал был взят при поддержке Воздушно-десантных войск, которые сковывали действия противника с флангов, сообщают в военном ведомстве.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Красное и Часов Яр Донецкой народной республики», — говорится в пресс-релизе Минобороны.

Также отмечается, что за сутки в данном районе боевых действий было совершено девять самолетовылетов, а артиллерия российской группировки войск выполнила 98 огневых задач.

Кроме того, по данным Минобороны, за сутки на данном направлении было уничтожено 285 украинских военнослужащих и наемников, два танка, три БМП, две самоходные гаубицы «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, а также четыре автомобиля.

12 мая официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что штурмовики продолжают наступление в западной части Артемовска. По его данным, за сутки противник потерял на донецком направлении около 900 военнослужащих убитыми и ранеными, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одну гаубицу L-118 производства Великобритании.

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