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В Брянской области разбился Су-34

В Брянской области потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается», - отметил собеседник агентства.

Источник пояснил, что обстоятельства катастрофы выясняются.

По предварительным данным, на территории Клинцовского района Брянской области введён план «Перехват». Силовики предположительно ищут диверсантов, которые могут быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34, сообщает Telegram-канал Mash.

Момент падения вертолета в Брянской области попал на видео

Напомним, что ранее в регионе разбился вертолет Ми-8. Погибли два члена экипажа.

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