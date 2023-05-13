МО: корвет «Меркурий» вошел в состав военно-морского флота России
Корвет проекта 20380 по названием «Меркурий» вошел в состав военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщили РИА Новости представители Министерства обороны РФ.
Стало известно, что церемония поднятия Андреевского флага над «Меркурием» состоялась в Балтийске в Калининградской области.
В церемонии поучаствовали главком ВМФ адмирал Николай Евменов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, представители командования Балтийского и Черноморского флотов и другие.
«Новый корвет обладает целым рядом превосходных характеристик. Это сочетание высоких мореходных качеств корабля и современного ударного оружия...», — подчеркнул Евменов.
По его словам, корвет «Меркурий» способствует защите национальных интересов страны в морской и океанской зоне.
Ранее в ОСК утверждали, что корвет «Резкий» планируется передать Тихоокеанскому флоту летом перед днем ВМФ. Амурский судостроительный завод (АСЗ) посетил начальник управления кораблестроения главного командования ВМФ РФ контр-адмирал Ильяс Шигапов.