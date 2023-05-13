Корвет «Меркурий» вошел в состав военно-морского флота России

Корвет проекта 20380 по названием «Меркурий» вошел в состав военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщили РИА Новости представители Министерства обороны РФ.

Стало известно, что церемония поднятия Андреевского флага над «Меркурием» состоялась в Балтийске в Калининградской области.

В церемонии поучаствовали главком ВМФ адмирал Николай Евменов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, представители командования Балтийского и Черноморского флотов и другие.

«Новый корвет обладает целым рядом превосходных характеристик. Это сочетание высоких мореходных качеств корабля и современного ударного оружия...», — подчеркнул Евменов.

По его словам, корвет «Меркурий» способствует защите национальных интересов страны в морской и океанской зоне.