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МО: корвет «Меркурий» вошел в состав военно-морского флота России

Корвет проекта 20380 по названием «Меркурий» вошел в состав военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщили РИА Новости представители Министерства обороны РФ.

Корвет «Меркурий» вошел в состав военно-морского флота России
© РИА Новости

Стало известно, что церемония поднятия Андреевского флага над «Меркурием» состоялась в Балтийске в Калининградской области.

В церемонии поучаствовали главком ВМФ адмирал Николай Евменов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, представители командования Балтийского и Черноморского флотов и другие.

«Новый корвет обладает целым рядом превосходных характеристик. Это сочетание высоких мореходных качеств корабля и современного ударного оружия...», — подчеркнул Евменов.

По его словам, корвет «Меркурий» способствует защите национальных интересов страны в морской и океанской зоне.

Ранее в ОСК утверждали, что корвет «Резкий» планируется передать Тихоокеанскому флоту летом перед днем ВМФ. Амурский судостроительный завод (АСЗ) посетил начальник управления кораблестроения главного командования ВМФ РФ контр-адмирал Ильяс Шигапов.

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