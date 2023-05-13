$77.20+1.3284.25+1.36

Польша ищет прилетевший со стороны Белоруссии воздушный объект

В Польше начали поиски разведывательного воздушного шара, «прилетевшего со стороны Белоруссии». Об этом сообщило министерство национальной обороны страны, передает РИА Новости.

Польша ищет прилетевший со стороны Белоруссии воздушный объект
© Twitter

«Зафиксировано появление в воздушном пространстве Польши объекта, который залетел со стороны Белоруссии», - сказано в сообщении военных.

В Центре воздушных операций предполагают, что речь идет об аэростате наблюдения. Поляки не смогли проконтролировать весь его полет: предполагаемый белорусский шар-разведчик исчез с радаров в районе Рыпина (Куявско-Поморское воеводство).

В итоге оперативное командование решило привлечь к поиску аэростата поисковую группу территориальной обороны.

Информацию о воздушном шаре подтвердили в пожарной страже. Там отметили, что шар-разведчик пропал с радаров сегодня ночью.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий