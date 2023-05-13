Польша ищет прилетевший со стороны Белоруссии воздушный объект
В Польше начали поиски разведывательного воздушного шара, «прилетевшего со стороны Белоруссии». Об этом сообщило министерство национальной обороны страны, передает РИА Новости.
«Зафиксировано появление в воздушном пространстве Польши объекта, который залетел со стороны Белоруссии», - сказано в сообщении военных.
В Центре воздушных операций предполагают, что речь идет об аэростате наблюдения. Поляки не смогли проконтролировать весь его полет: предполагаемый белорусский шар-разведчик исчез с радаров в районе Рыпина (Куявско-Поморское воеводство).
В итоге оперативное командование решило привлечь к поиску аэростата поисковую группу территориальной обороны.
Информацию о воздушном шаре подтвердили в пожарной страже. Там отметили, что шар-разведчик пропал с радаров сегодня ночью.