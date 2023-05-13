Польша ищет прилетевший со стороны Белоруссии воздушный объект

В Польше начали поиски разведывательного воздушного шара, «прилетевшего со стороны Белоруссии». Об этом сообщило министерство национальной обороны страны, передает РИА Новости.

«Зафиксировано появление в воздушном пространстве Польши объекта, который залетел со стороны Белоруссии», - сказано в сообщении военных.

В Центре воздушных операций предполагают, что речь идет об аэростате наблюдения. Поляки не смогли проконтролировать весь его полет: предполагаемый белорусский шар-разведчик исчез с радаров в районе Рыпина (Куявско-Поморское воеводство).

В итоге оперативное командование решило привлечь к поиску аэростата поисковую группу территориальной обороны.