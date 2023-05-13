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В ЛНР сообщили о применении боевиками ракет Storm Shadow при обстреле Луганска

Украинские националисты для обстрела Луганска использовали две британские крылатые ракеты Storm Shadow американскую ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, приложив фотографии осколков ракет.

В ЛНР заявили о применении в атаке на Луганск ракет Storm Shadow
© Представительство ЛНР в СЦКК

«По уточненной информации, 12 мая 2023 г. во время ракетного обстрела г. Луганска вооруженные формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США)», - сообщается в Telegram-канале представительства.

Напомним, взрывы в Луганске прогремели вечером 12 мая. Под удар попал завод «Поли-Пак». В результате обстрела пострадали шестеро детей, двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Также пострадал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

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