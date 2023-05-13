В ЛНР заявили о применении в атаке на Луганск ракет Storm Shadow

Украинские националисты для обстрела Луганска использовали две британские крылатые ракеты Storm Shadow американскую ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, приложив фотографии осколков ракет.