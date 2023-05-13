СМИ: ФРГ намерена отправить Украине военной техники на €2,7 млрд

Германия намерена отправить на Украину очередную крупную партию военной техники. Как сообщил в субботу без указания источника журнал Der Spiegel, стоимость пакета оценивается в €2,7 млрд.

Поставка будет осуществлена "в ближайшие недели и месяцы". В планах отправить Киеву 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков Leopard 1, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также боеприпасы.

Der Spiegel уточняет, что о новом пакете помощи, вероятно, будет объявлено в воскресенье параллельно с награждением президента Украины Владимира Зеленского премией имени Карла Великого в Ахене. Не исключено, что он сам приедет в Германию, официально о визите не сообщалось.

Правительство ФРГ в первом квартале 2023 года одобрило поставки военных товаров на Украину на общую сумму почти €497 млн. 25 января кабмин Германии подтвердил, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. 24 февраля Германия приняла решение поставить Киеву еще четыре единицы техники из запасов Вооруженных сил ФРГ.