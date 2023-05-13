Военный аналитик оценил угрозу от переданных Британией ракет ВСУ

«Эти крылатые ракеты могут стать серьезной проблемой. Дело в том, что экспортный вариант предполагает дальность 250 километров, а штатный — 300 километров. Трудно сказать, какие именно поставлены», — заявил он.

Эксперт уточнил, что наличие у ВСУ таких ракет означает, что в зоне досягаемости будут находиться новые российские регионы, Крым, а также граничащие с Украиной районы. Джерелиевский считает, что в том случае, если Киев решится их применить, в ответ Россия может использовать неконвенциональное оружие, которое окажется мощнее того, которое используется против нее. Также он выразил уверенность в том, что Москва примет ответные меры в отношении Лондона из-за передачи Украине Storm Shadow.