$77.20+1.3284.25+1.36

Военный аналитик оценил угрозу от переданных Британией ракет ВСУ

Военный аналитик Борис Джерелиевский в разговоре с Ura.ru России крылатые ракеты Storm Shadow, переданные Великобританией Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его словам, данный вид вооружений может стать проблемой.

Военный аналитик оценил угрозу от переданных Британией ракет ВСУ
© Lenta.ru

«Эти крылатые ракеты могут стать серьезной проблемой. Дело в том, что экспортный вариант предполагает дальность 250 километров, а штатный — 300 километров. Трудно сказать, какие именно поставлены», — заявил он.

Эксперт уточнил, что наличие у ВСУ таких ракет означает, что в зоне досягаемости будут находиться новые российские регионы, Крым, а также граничащие с Украиной районы. Джерелиевский считает, что в том случае, если Киев решится их применить, в ответ Россия может использовать неконвенциональное оружие, которое окажется мощнее того, которое используется против нее. Также он выразил уверенность в том, что Москва примет ответные меры в отношении Лондона из-за передачи Украине Storm Shadow.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что нет «такого количества ракет», которое мог бы получить Киев, чтобы поменять ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО).

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий