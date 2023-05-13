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Названы сроки готовности переоборудованного в гидросамолет C-130

Переоборудованный в гидросамолет C-130 будет готов через два-три года. Об этом со ссылкой на Командование специальных операций США пишет The Drive.

Названы сроки готовности переоборудованного в гидросамолет C-130
©  Howard Blair / Wikimedia

Одной из основных задач перспективного военно-транспортного самолета MC-130J Amphibious Capability (MAC) называется работа в условиях потенциальных будущих военных конфликтах США против Китая.

Издание напоминает, что ранее переоборудованную в гидросамолет версию C-130 планировалось представить в 2023 году. Причины переноса сроков готовности изделия не сообщаются.

В феврале The Drive сообщило, что Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США выбрало компании Aurora Flight Sciences и General Atomics для разработки проекта демонстрационного экраноплана Liberty Lifter.

В марте 2021 года конструктор Владимир Кирилловых заявил, что советский ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь» остается мощным оружием XXI века.

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