ВСУ продолжает обстрел Донецка

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 00.05 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).