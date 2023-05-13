ВСУ продолжает обстрел Донецка
Украинские войска за ночь и утро обстреляли Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка 18 снарядами "натовского" калибра.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 00.05 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что Петровский и Куйбышевский районы города были также обстреляны в 06.05 и 06.35 соответственно, по ним выпустили 11 "натовских" снарядов.
Ранее "СП" писала, что украинские войска за прошедшие сутки 54 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.