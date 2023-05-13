В Минобороны России сообщили, что ударили по военным трех украинских бригад

Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук рассказал агентству ТАСС, что разведка группировки сил "Центр" вскрыла перемещение личного состава трех бригад Вооруженных сил Украины, российские авиация и артиллерия нанесла по ним удары.

По его словам, в районе Серебрянского лесничества и на невском участке силами разведки группировки "Центр" было вскрыто перемещение личного состава 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 5-й бригады Национальной гвардии Украины.

"В результате огневого поражения авиацией и артиллерией группировки "Центр" противник понес потери в личном составе и технике", - сказал Савчук.

Он также добавил, что зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" уничтожил самолет Су-27 противника и два реактивных снаряда HIMARS, а огнеметная система "Солнцепек" нанесла удары по объектам противника на Краснолиманском направлении.