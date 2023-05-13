Спецоперация на Украине 13 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 13 мая 2023 года.

Командир «Ахмата» высказался о передаче Лондоном ракет ВСУ

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Киев не сможет изменить положение дел в зоне боевых действий, сколько бы ракет ему не отправили западные союзники. Такое заявление сделал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в своем Telegram-канале, передает «Лента.ру».

Он подчеркнул, что у Запада просто нет оружия, которое помогло бы Вооруженным силам Украины одержать победу.

«Да, враг получит n-количество ракет, и он ударит по определенным участкам. Но мы-то тоже не кукурузу охраняем. Мы к этому готовились и готовы!» — заверил Алаудинов.

Эксперт назвал ракеты ВСУ «Гром-2» причиной взрывов в Луганске

Провокации в праздничный день характерны для Вооруженных сил Украины. Взрывы в ЛНР в День Республики стали результатом ударов баллистическими ракетами «Гром-2». К такому выводу пришел военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин в беседе с телеканалом «360».

Он напомнил про атаку дронов на Кремль и подчеркнул, что для Киева нормально «пакостить в памятные даты».

«Они постарались испортить настроение и праздник простым людям и продолжат делать это впредь, пока у них есть такая возможность», — считает Дандыкин.

Он также стал предполагать, какое именно оружие использовала украинская сторона при атаке на ЛНР. Применение HIMARS эксперт исключил сразу, так как ЛНР достаточно далеко от линии соприкосновения, а снаряды летят только на 80 километров. Поэтому он предположил баллистические ракеты «Гром-2», которые стреляют на расстояние до 300 километров.

Российские военные начали испытания бункера-укрытия

Быстровозводимый бункер-укрытие, способный выдержать вес до 20 тонн и уберечь от минометных снарядов, начали испытывать в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора компании «Энергоинновация» Евгения Цирульникова.