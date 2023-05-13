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В России испытают новый бункер

Росгвардия тестирует в ДНР новый российский быстровозводимый бункер, способный сможет выдержать бронетехнику весом до 20 тонн и защитить от снарядов.

В России испытают новый бункер
© ferra.ru

Компания «Энергоинновация» создала быстровозводимый бункер-укрытие, способный уберечь от минометных снарядов и выдержать до 20 тонн, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Евгения Цирульникова. По его словам, в настоящее время опытный образец разработки направлен в Росгвардию и испытывается в зоне СВО в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Конструкция весит 6,5 тонн и оснащен системами автономного электропитания, вентиляции, отопления, местами для отдыха и работы персонала. Навесив мешки с песком, его можно использовать как блокпост, а если закопать бункер в землю, то он сможет выдержать бронетехнику весом до 20 тонн, подчеркивает Цирульников. В таком состоянии, отметил он, конструкция защитит и от минометных, а также артиллерийских снарядов.

После тестирования два завода готовы выпустить от 200 до 250 убежищ за три - четыре месяца, заявляет Цирульников.

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