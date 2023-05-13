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СМИ назвали причины вероятного провала контрнаступления ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины скорее всего закончится провалом, так как эффект неожиданности, главный козырь в условиях нападения на более сильного противника, отсутствует. Об этом пишет китайское издание Asia Times, передает РИА Новости.

СМИ назвали причины вероятного провала контрнаступления ВСУ
© ТАСС

Автор приводит в пример знаменитую бельгийскую операцию вермахта под кодовым названием «Гельб» в годы Второй мировой войны. Немцы в мае 1940 года напали на объединенные силы Нидерландов, Франции, Люксембурга, Бельгии, и Великобритании. Их было меньше, но за счет неожиданности и стремительности действий немцы все равно одержали победу.

«Учитывая географию и дислокацию противоборствующих сил на восточном и юго-восточном театре военных действий Украины, варианты нападения ограничены, а добиться внезапности будет уже очень сложно», — подчеркивает автор статьи.

В материале разбираются два возможных направления контрнаступления сил Украины, однако в обоих случаях эффект неожиданности отсутствует, а это, считает автор, неминуемо приведет к провалу. Войска РФ готовы к обороне и превосходят армию Украины в численности.

Asia Times подчеркивает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому все равно придется провести контрнаступление, так как этого ждут от него все западные партнеры. Президент США Джо Байден даже в случае провала операции сможет заявить, что он «преподал русским урок», считает автор.

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