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Начат выпуск полностью российского патрона

Lobaev Arms начала производство полностью «отчественного» патрона 375 Cheytac для российских винтовок — гильзы и порох теперь производятся в России, а не закупаются за рубежом.

Начат выпуск полностью российского патрона
© ferra.ru

Российская компания Lobaev Arms начала серийное производство снайперского патрона для винтовок калибра 375 Cheytac из полностью отечественных комплектующих, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу предприятия Владислава Лобаева.

Ранее для патронов этого калибра (10,3x77 миллиметров) закупались гильзы (в США и Австралии) и порох (в США и Финляндии). В Lobaev Arms разработали собственную гильзу и нашли отечественного поставщика пороха — предприятие из Казани, рассказал глава первого в России частного оборонного предприятия.

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