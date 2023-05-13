Начат выпуск полностью российского патрона

Lobaev Arms начала производство полностью «отчественного» патрона 375 Cheytac для российских винтовок — гильзы и порох теперь производятся в России, а не закупаются за рубежом.

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Российская компания Lobaev Arms начала серийное производство снайперского патрона для винтовок калибра 375 Cheytac из полностью отечественных комплектующих, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу предприятия Владислава Лобаева.