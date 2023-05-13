Военный аналитик: Новая ракета ВСУ ставит под удар Крым и Краснодарский край

«Эти крылатые ракеты могут стать серьезной проблемой. Дело в том, что экспортный вариант предполагает дальность 250 км, а штатный — 300 км. Трудно сказать, какие именно поставлены. Вполне возможно, что не экспортные. В зоне досягаемости, во-первых, находится весь Донбасс, все новые регионы России, кроме того, Крым находится под ударом и даже Краснодарский край, Ростовская область, другие приграничные районы. Дело в том, что вес боевой части — 450 кг, что фактически сопоставимо по мощности с ФАБ-500 (советская 500-килограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой — прим. URA.RU.)», — сказал Борис Джерелиевский.