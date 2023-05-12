В Британии оценили способность ракет Storm Shadow изменить ситуацию в зоне СВО

Британские ракеты Storm Shadow, которые Лондон обещал передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), не изменят баланса сил в зоне проведения специальной военной операции (СВО), об этом рассказал обозреватель The Telegraph Льюис Пейдж.

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Ракеты неспособны изменить ситуацию в зоне СВО и не помогут Киеву, оценил он. Как уточнил обозреватель, британцам нравится утверждать, что Storm Shadow была разработана совместно с Францией и является передовым оружием. По мнению Пейджа, это не соответствует действительности. Он уточнил, что настоящая ракета родилась из франко-германского проекта, который запустили еще в 1983 году.

Журналист указал на то, что как и танк Challenger, Storm Shadow никогда не пользовалась блестящей репутацией. В 2003 году ракета на испытаниях пробила бетон, но не взорвалась. Пейдж добавил, что Storm Shadow по сути является дозвуковым реактивным самолетом, который можно сбить стандартными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Сейчас ее можно запускать только с самолета Eurofighter Typhoon.