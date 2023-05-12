Армянский военный погиб при обстреле со стороны Азербайджана

Пресс-служба Минобороны Армении сообщает, что в результате обстрела со стороны Азербайджана в Гегаркуникской области погиб один армянский военнослужащий, ещё один получил ранение. Об этом пишет ТАСС.

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«В результате обстрела противником с армянской стороны есть один погибший и один раненый. По состоянию на 21:40 снижение интенсивности огня сохраняется», – сказано в сообщении ведомства.

В минобороны Армении также добавили, что ведомство собирается выступить с дополнительным сообщением.