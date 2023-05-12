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Стало известно о ликвидации грузинского наемника в зоне СВО

Российские войска ликвидировали грузинского наемника Ника Джикашвили, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Стало известно о ликвидации грузинского наемника в зоне СВО
© РИА Новости

Джикашвили воевал в «Грузинском интернациональном легионе» и погиб в результате артиллерийского обстрела Вооруженных сил (ВС) России на луганском направлении.

Таким образом, стало известно о 44-м грузинском наемнике ВСУ, погибшем в зоне боевых действий, однако в действительности их число может быть больше, говорится в сообщении.

8 мая Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух иностранных наемников при помощи истребителя-бомбардировщика Су-34, который нанес удар управляемыми бомбами в районе села Ивановка Харьковской области.

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