Турчак не пострадал во время обстрела Луганска

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак не пострадал при обстреле Луганска. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

Турчак находился в Луганской Народной Республике в рамках рабочей поездки. Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что около 18:35 мск в Луганске произошло два взрыва.

"Да, все в порядке", - сказали ТАСС в пресс-службе партии, отвечая на вопрос о том, не пострадал ли Турчак при обстреле.

После взрывов в Луганске появился столб дыма, который виден из всех районов города. Российский сенатор от ЛНР Дарья Лантратова заявила, что по городу выпущены две ракеты. Удар нанесен по предприятию по производству полимерных изделий Poly-Pack в Луганске.