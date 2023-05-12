В Румынии прошли командные учения НАТО Dacian Spring

Около 500 румынских, американских, французских и итальянских военнослужащих принимали участие в командных учениях "Дакийская весна" (Dacian Spring - DASP23), которые проходили в период 8-12 мая в частях сухопутных сил в Меджидии (уезд Констанца) и Смырдан (уезд Галац). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны Румынии.