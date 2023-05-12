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В Румынии прошли командные учения НАТО Dacian Spring

Около 500 румынских, американских, французских и итальянских военнослужащих принимали участие в командных учениях "Дакийская весна" (Dacian Spring - DASP23), которые проходили в период 8-12 мая в частях сухопутных сил в Меджидии (уезд Констанца) и Смырдан (уезд Галац). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны Румынии.

В Румынии прошли командные учения НАТО Dacian Spring
© globallookpress.com

"В ходе маневров отрабатывался быстрый перенос в реальном времени командного поста французской бригады в зоне операций Юг - Восток и процесс интеграции путем тестирования процедур НАТО и национальных процедур, сил, находящихся под командованием и контролем Многонационального командования дивизии Юг - Восток", - указывается в сообщении.

Глава Штаба обороны генерал Даниел Петреску отметил, что учения "подтвердили повышенную способность реакции боевых групп НАТО в Румынии и Болгарии, а также способность Многонационального командования дивизии Юг - Восток проводить оборонительные операции в его зоне ответственности", сообщило румынское военное ведомство.

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