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В МО РФ рекомендовали игнорировать имейлы с "повестками" в военкомат

Украинские провокаторы массово рассылают россиянам электронные письма, которые имитируют повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения учетных данных. Как сообщается в брифинге Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ о работе горячей линии по вопросам прохождения военной службы мобилизованными и добровольцами, такая рассылка не предусмотрена законодательством России.

В МО РФ призвали игнорировать электронные письма с "повестками"
© РИА Новости

"С целью получения незаконного доступа к персональным данным граждан, а также для оказания информационно-психологического давления на население Российской Федерации украинскими провокаторами осуществляется массовая рассылка электронных писем, в которых содержатся фейковые электронные сообщения, имитирующие повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения учетных данных", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

При этом через такие письма также распространяются вредоносные программы, которые передают злоумышленникам персональные данные. В НЦУО напомнили, что рассылка мобилизационных предписаний, повесток и иных документов для осуществления воинского учета по электронной почте не предусмотрена российским законодательством.

Там также отметили, что часть звонков вызвана распространением украинской стороной недостоверной и провокационной информации.

"Так, на горячую линию обратилась супруга военнослужащего и сообщила, что якобы ей позвонили сотрудники военного комиссариата и под предлогом предоставления дополнительных выплат ее мужу попросили назвать номер и реквизиты ее банковской карты", - говорится в сообщении.

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Как напомнили в НЦУО, сотрудники военкомата никогда не просят предоставить номер и другие данные банковских карт, а также содержание СМС-уведомлений для платежа. Подобные звонки могут поступать только от мошенников, подчеркнули там.

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