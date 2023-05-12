В МО РФ призвали игнорировать электронные письма с "повестками"

Украинские провокаторы массово рассылают россиянам электронные письма, которые имитируют повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения учетных данных. Как сообщается в брифинге Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ о работе горячей линии по вопросам прохождения военной службы мобилизованными и добровольцами, такая рассылка не предусмотрена законодательством России.

"С целью получения незаконного доступа к персональным данным граждан, а также для оказания информационно-психологического давления на население Российской Федерации украинскими провокаторами осуществляется массовая рассылка электронных писем, в которых содержатся фейковые электронные сообщения, имитирующие повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения учетных данных", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

При этом через такие письма также распространяются вредоносные программы, которые передают злоумышленникам персональные данные. В НЦУО напомнили, что рассылка мобилизационных предписаний, повесток и иных документов для осуществления воинского учета по электронной почте не предусмотрена российским законодательством.

Там также отметили, что часть звонков вызвана распространением украинской стороной недостоверной и провокационной информации.

"Так, на горячую линию обратилась супруга военнослужащего и сообщила, что якобы ей позвонили сотрудники военного комиссариата и под предлогом предоставления дополнительных выплат ее мужу попросили назвать номер и реквизиты ее банковской карты", - говорится в сообщении.