Германский Rheinmetall создал совместное предприятие с украинским концерном "Укроборонпром", на базе которого будут осуществляться все работы по ремонту, производству и обслуживанию военной техники на территории Украины. Об этом сообщила в пятницу газета Handelsblatt.

"Соответствующие контракты подписаны", - цитирует издание главу Rheinmetall Армина Паппергера.

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Новое предприятие будет на 51% принадлежать Rheinmetall, также германский концерн возьмет на себя менеджмент. Производство техники может начаться в течение одного года, если оно будет осуществляться на базе уже имеющихся сборочных линий. Если будет решено строить новый завод, то процесс затянется еще на год, говорится в материале.

В ближайшие дни должны быть подписаны контракты еще на два совместных предприятия - по производству боеприпасов и средств ПВО, говорится в материале.

новость от 10 мая

Германский оборонный концерн Rheinmetall рассчитывает добиться в ближайшие недели договоренностей с украинскими компаниями о совместном производстве военных транспортных средств, ПВО и боеприпасов, а не только танков Panther на Украине. Об этом во вторник сообщил глава Rheinmetall Армин Паппергер, передает газета Welt.

Отвечая на вопросы акционеров, Паппергер отметил, что оборонная промышленность Украины будет переведена на стандарты НАТО. Помимо планов возможного производства новейших танков Panther разработки Rheinmetall на Украине, о которых было известно еще в начале марта, глава концерна, как пишет издание, также сообщил о возможном сотрудничестве или создании совместных предприятий с украинскими компаниями в области производства транспортных средств, ПВО и боеприпасов. Решения по этому вопросу должны быть приняты в ближайшие несколько недель, указывает Welt.

После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Паппергер предполагает, что Украина хотела бы сохранить свою независимость в долгосрочной перспективе. По словам главы Rheinmetall, "для этого должны быть построены заводы", которые заменят предприятия по производству техники советских времен. Инвестиции, как замечает газета, будут исходить от украинского государства.

"В среднесрочной и долгосрочной перспективе мы дадим Украине возможность защитить себя", - резюмировал Паппергер.

В марте в интервью газете Rheinische Post Паппергер заявлял, что Rheinmetall ведет переговоры с Киевом о строительстве на территории Украины завода, который сможет выпускать до 400 новейших танков Panther в год. Завод, по его словам, может быть построен на Украине примерно за €200 млн. Паппергер называл переговоры с украинским правительством "многообещающими" и отмечал, что концерн рассчитывает на принятие решения "в ближайшие два месяца". Глава Rheinmetall указывал, что Киев нуждается в 600-800 танках.

Panther был представлен летом прошлого года в качестве конкурента основному боевому танку Бундесвера Leopard. Он изначально рассматривался как немецкий ответ на новое поколение российских танков Т-14 на платформе "Армата".

новость от 12 мая

Германский концерн Rheinmetall получил заказ на поставку европейскому заказчику артиллерийских боеприпасов, стоимость сделки оценивается в десятки миллионов евро. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении компании.

Поставка боеприпасов, как подчеркнули в концерне, запланирована на 2023 и 2024 годы. "Это один из серии заказов в области боеприпасов для бронетранспортеров и танков", - указывается в сообщении. Подробности не приводятся.

Rheinmetall - крупнейший оборонный концерн ФРГ. В настоящее время его рыночная стоимость превышает €10 млрд. По количеству произведенных военных автомобилей и боеприпасов Rheinmetall относят к трем крупнейшим концернам Запада. С начала российской спецоперации на Украине курс акций компании вырос более чем в два раза. В частности, она является поставщиком военной техники Киеву. Спектр поставок на Украину варьируется от средств ПВО до танков и БТР и боеприпасов к ним, от военных грузовиков и сенсоров до мобильных полевых госпиталей.

новость от 12 мая

Правительство Германии готово закупить 18 новых танков Leopard 2 и не исключает размещения в будущем заказа еще на 105 единиц, чтобы восполнить недостаток военной техники, возникший после ее отправки на Украину. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

Оно указывает со ссылкой на источники, что бюджетный комитет Бундестага (парламента Германии) может одобрить закупку 18 танков общей стоимостью €525 млн ($579 млн) до конца мая. Эту информацию агентству подтвердили и в Министерстве обороны ФРГ. Кроме того, Берлин планирует в дополнение к этим танкам закупить еще 105 машин. Общая сумма сделки оценивается в $3,2 млрд.

Представители германских концернов Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, которые производят танки Leopard 2, не ответили на запрос агентства с просьбой подтвердить эту информацию.

Немецкие СМИ сообщили в среду, что бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку дополнительных 50 боевых машин пехоты (БМП) Puma для Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). Политики одобрили программу вооружений, на которую правительство Германии намерено потратить около €1,5 млрд.

новость от 10 мая

Немецкие танки Leopard 2 уже используются ВСУ в зоне боевых действий. Об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер во время своего визита на Украину на прошлой неделе.

«Мне стало ясно, что они в действии», — говорит Брейер о поставках Leopard 2 на Украину. Его слова приводит немецкое издание Tagespiegel. Генерал отметил, что Украина готовится к контрнаступлению, ее планы находятся в стадии разработки. Он уточнил, что из-за влажной почвы предпосылок наступления еще не было.

Российские силы могут использовать противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), мины ТМ-62 и технику отечественного производства для борьбы с западными танками. Об этом заявил ранее немецкий обозреватель Bild Бьорн Стритцель. У России есть боевые танки типа Т-72Б3, Т90А/С/М или Т-80БВМ с мощными системами наведения.

новость от 12 мая

Министерство обороны Украины закупит у «Укроборонпрома» танки «Оплот», соответствующее решение уже принято, заявил глава ведомства Алексей Резников в ходе визита в Харьков, где он прокатился на боевой машине. Об этом сообщает Telegram-канал VESTI.

«Я убежден, что в танковой коалиции в первых рядах должен быть именно украинский танк, например БМ "Оплот"», — сказал чиновник.

«Оплот» — украинская модификация советского танка Т-80УД 1987 года. На вооружение Украины «Оплот» приняли в 2009 году, однако до сих пор в Харькове не смогли наладить его массовое производство. При этом в середине 2010-х годов полсотни «Оплотов» встали на вооружение Таиланда.

новость от 11 мая

С декабря 2022 года страны Запада отправили на Украину более 200 танков и 300 бронемашин пехоты (БМП) в рамках подготовки Киева к контрнаступлению. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило издание Bloomberg.

В публикации отмечается, что у Киева нет преимущества в воздухе, а российская группировка войск стала больше и лучше подготовленной по сравнению с 2022 годом. По этой причине успех контрнаступления Украины зависит от «координации действий пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны», которая необходима для максимально эффективного использования полученной от Запада техники.

По оценке старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, сейчас численность украинских войск составляет около 700 тысяч человек. Часть армии вооружена западным оружием, а другая — советским, которое Киев получил от бывших стран Варшавского договора.