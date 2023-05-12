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Минобороны Армении заявило об обстреле ВС Азербайджана села Кут

Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские войска совершили обстрел села Кут. Об этом сообщается Telegram-канале оборонного ведомства.

Минобороны Армении заявило об обстреле ВС Азербайджана села Кут
© Аппарат Президента Республики Армения

"Около 16:50 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным у села Кут", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Вооруженные силы Армении предприняли соответствующие оборонные и превентивные меры.

Минобороны Армении заявляло, что ВС Азербайджана утром, 12 мая, применили беспилотник вблизи села Сотк на границе двух государств, в результате чего двое армянских военных получили ранения.

Накануне Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах в одном из приграничных районов. Армянская сторона заявила, что в результате обстрелов пострадали четверо военных, азербайджанская сторона заявила о ранении одного своего военнослужащего.

Ранее стало известно, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян 19 мая проведет встречу с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым для продолжения переговоров по мирному соглашению.

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