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Разведка ЕС озвучила потери Украины с начала СВО

Разведка Евросоюза (ЕС) заявила, что с начала специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 13 тысяч человек убитыми и 35 тысяч раненными. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на внутренний меморандум ЕС.

Отмечается, что в документе используются данные, предоставленные Киевом, а также основанные на сообщениях в СМИ и утечках разведданных.

В Минобороны заявили об отражении атак ВСУ под Соледаром

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оказался раскрывать потери ВСУ, отметив, что их фиксируют, а на погибших граждан ему «не все равно».

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