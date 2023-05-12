Разведка ЕС озвучила потери Украины с начала СВО

Разведка Евросоюза (ЕС) заявила, что с начала специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 13 тысяч человек убитыми и 35 тысяч раненными. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на внутренний меморандум ЕС.

Отмечается, что в документе используются данные, предоставленные Киевом, а также основанные на сообщениях в СМИ и утечках разведданных.