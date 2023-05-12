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Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый 13-часовой полет над Чукотским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый 13-часовой полет над нейтральными водами Чукотского моря. Об этом заявили в пятницу в Минобороны России.

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый 13-часовой полет над Чукотским морем
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"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского моря. Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили дозаправку топливом в воздухе", - сообщили в ведомстве.

Самолеты сопровождали экипажи МиГ-31, Су-30см и Су-35с объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

В Минобороны добавили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Там также подчеркнули, что все полеты самолетов российских Воздушно-космических сил выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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