Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый 13-часовой полет над Чукотским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый 13-часовой полет над нейтральными водами Чукотского моря. Об этом заявили в пятницу в Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского моря. Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили дозаправку топливом в воздухе", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Там также подчеркнули, что все полеты самолетов российских Воздушно-космических сил выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.