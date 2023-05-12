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Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Залужного и главы МО Резникова

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклады министра обороны Украины Алексея Резникова и главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Залужного и главы МО Резникова
© Газета.Ru

"Были важные доклады главкома Залужного, министра Резникова, генштаба и министра стратегпрома Камышина. Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет", - говорится в сообщении.

При этом украинский лидер не раскрыл содержание докладов. Зеленский отметил, что командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский сообщил об успехах Вооруженных сил страны на раде направлений.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в странах Евросоюза может начаться масштабная война в случае если Киеву перестанут поставлять вооружение.

1 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ вышли на финишную прямую в подготовке к контрнаступлению. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев не будет дожидаться поставок американских истребителей и пойдет в контрнаступления с уже имеющимся вооружением.

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