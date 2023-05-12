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Минобороны Украины закажет танк «Оплот» для ВСУ

Министерство обороны Украины закупит у «Укроборонпрома» танки «Оплот», соответствующее решение уже принято, заявил глава ведомства Алексей Резников в ходе визита в Харьков, где он прокатился на боевой машине. Об этом сообщает Telegram-канал VESTI.

Минобороны Украины закажет танк «Оплот» для ВСУ
© Lenta.ru

«Я убежден, что в танковой коалиции в первых рядах должен быть именно украинский танк, например БМ "Оплот"», — сказал чиновник.

«Оплот» — украинская модификация советского танка Т-80УД 1987 года. На вооружение Украины «Оплот» приняли в 2009 году, однако до сих пор в Харькове не смогли наладить его массовое производство. При этом в середине 2010-х годов полсотни «Оплотов» встали на вооружение Таиланда.

Ранее появилось видео украинского «Оплота», едущего по дороге на Украине.

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