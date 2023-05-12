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МИД Нидерландов: ЕС продолжит настаивать на поставках большего числа оружия Киеву

Страны ЕС продолжат настаивать на поставках большего количества оружия Украине.

МИД Нидерландов: ЕС продолжит настаивать на поставках большего числа оружия Киеву
© Twitter

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

«Мы будем продолжать настаивать на поставке большего количества оружия Украине, а также большего количества гуманитарной помощи и в дальнейшем — помощи в восстановлении страны», — цитирует его РИА Новости.

Он также сообщил, что Нидерланды открыты к поставкам Украине любой системы обычного вооружения, если она поможет на поле боя.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США выделили Киеву новый пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд.

В министерстве отметили, что новый пакет американской военной помощи предназначен для удовлетворения нужд Украины в долгосрочной перспективе.

Также пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил доставку на Украину переданной США системы противовоздушной обороны Patriot.

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