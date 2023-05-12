МИД Нидерландов: ЕС продолжит настаивать на поставках большего числа оружия Киеву
Страны ЕС продолжат настаивать на поставках большего количества оружия Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.
«Мы будем продолжать настаивать на поставке большего количества оружия Украине, а также большего количества гуманитарной помощи и в дальнейшем — помощи в восстановлении страны», — цитирует его РИА Новости.
Он также сообщил, что Нидерланды открыты к поставкам Украине любой системы обычного вооружения, если она поможет на поле боя.
Ранее в Пентагоне сообщили, что США выделили Киеву новый пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд.
В министерстве отметили, что новый пакет американской военной помощи предназначен для удовлетворения нужд Украины в долгосрочной перспективе.
Также пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил доставку на Украину переданной США системы противовоздушной обороны Patriot.